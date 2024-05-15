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АВЕН КЛИНАНС ЭМУЛЬСИЯ МАТИРУЮЩАЯ 40 мл - Харьков (764351) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17
Всего: упаковка (2)
546,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17
Всего: упаковка (2)
546,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 2
Всего: упаковка (2)
546,00 грн
Элитфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (2)
518,00
Экономия: -83,00 грн
435,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
500,00
Экономия: -65,00 грн
435,00 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (1)
508,60
Экономия: -15,26 грн
493,34 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Канев, ул. Энергетиков, 12-А
Всего: упаковка (1)
546,00
Экономия: -16,38 грн
529,62 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 6
Всего: упаковка (1)
463,35
Экономия: -13,90 грн
449,45 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Момота Владимира, 42/5
Всего: упаковка (1)
546,00
Экономия: -16,38 грн
529,62 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Чернигов, просп. Мира, 49
Всего: упаковка (1)
408,75
Экономия: -12,26 грн
396,49 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Счастливое, шоссе Харьковское, 1-В
Всего: упаковка (1)
508,60
Экономия: -15,26 грн
493,34 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Бровары, ул. Киевская, 241
Всего: упаковка (1)
508,60
Экономия: -15,26 грн
493,34 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-Б
Всего: упаковка (1)
546,00
Экономия: -16,38 грн
529,62 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 4
Всего: упаковка (1)
463,35
Экономия: -13,90 грн
449,45 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Гришко Михаила, 5
Всего: упаковка (2)
546,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Хоткевича Гната, 1-В
Всего: упаковка (2)
546,00 грн
Будь здоров
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 33
Всего: упаковка (1)
508,60
Экономия: -15,26 грн
493,34 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Березнева, 12-А
Всего: упаковка (1)
508,60
Экономия: -15,26 грн
493,34 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется через 07 мин
Киев, ул. Днепровская Набережная, 12
Всего: упаковка (1)
508,60
Экономия: -15,26 грн
493,34 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 8
Всего: упаковка (2)
546,00 грн