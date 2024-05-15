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АВЕН КЛИНАНС ЭМУЛЬСИЯ МАТИРУЮЩАЯ 40 мл - Днепр (Днепропетровск) (764351) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 2
Всего: упаковка (2)
546,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17
Всего: упаковка (2)
546,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17
Всего: упаковка (2)
546,00 грн
В других городах:
Элитфарм
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (2)
518,00
Экономия: -83,00 грн
435,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
500,00
Экономия: -65,00 грн
435,00 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (1)
508,60
Экономия: -15,26 грн
493,34 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 35
Всего: упаковка (1)
508,60
Экономия: -15,26 грн
493,34 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Канев, ул. Энергетиков, 12-А
Всего: упаковка (1)
546,00
Экономия: -16,38 грн
529,62 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Борисполь, ул. Момота Владимира, 42/5
Всего: упаковка (1)
546,00
Экономия: -16,38 грн
529,62 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 6
Всего: упаковка (1)
463,35
Экономия: -13,90 грн
449,45 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Счастливое, шоссе Харьковское, 1-В
Всего: упаковка (1)
508,60
Экономия: -15,26 грн
493,34 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 118
Всего: упаковка (1)
489,80 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 54/2
Всего: упаковка (1)
489,80 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 93-А
Всего: упаковка (1)
546,00
Экономия: -16,38 грн
529,62 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Ходосовка, шоссе Обуховское-1, 16
Всего: упаковка (1)
546,00
Экономия: -16,38 грн
529,62 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Бровары, ул. Киевская, 241
Всего: упаковка (1)
508,60
Экономия: -15,26 грн
493,34 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 4
Всего: упаковка (1)
463,35
Экономия: -13,90 грн
449,45 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Гришко Михаила, 5
Всего: упаковка (2)
546,00 грн
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Открыто Закроется в 19:00
Лесники, ул. Ватутина, 170
Всего: упаковка (1)
508,60
Экономия: -15,26 грн
493,34 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, шоссе Харьковское, 144-Б
Всего: упаковка (1)
546,00
Экономия: -16,38 грн
529,62 грн