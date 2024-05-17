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АВЕН ФИЗИОЛИФТ ДНЕВНАЯ ЭМУЛЬСИЯ 30 мл - Одесса (642212) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 129
Всего: упаковка (1)
1281,60 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
995,10 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
1041,65 грн
Аптека enter
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Армейская, 8-Б
Всего: упаковка (1)
1281,60 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Королева Академика, 33
Всего: упаковка (1)
1223,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Вильямса Академика, 93/1
Всего: упаковка (1)
1182,96 грн
Аптека enter
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114/1
Всего: упаковка (1)
1281,60 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Марсельская, 56
Всего: упаковка (1)
1281,60 грн
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Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Николаев, ул. Космонавтов, 104-А/12
Всего: упаковка (1)
1114,87 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 116
Всего: упаковка (1)
985,80 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Соборная, 46
Всего: упаковка (1)
1085,02 грн
Элитфарм
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (2)
1247,00
Экономия: -161,00 грн
1086,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 2
Всего: упаковка (1)
1035,09 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 72-А
Всего: упаковка (1)
985,80 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Короленко, 3-Б
Всего: упаковка (1)
1177,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 89
Всего: упаковка (1)
1299,00 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Черновцы, ул. Главная, 265-А
Всего: упаковка (1)
1144,26 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Черновцы, просп. Независимости, 127
Всего: упаковка (1)
1256,90 грн
Семейная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Черновцы, ул. Главная, 33
Всего: упаковка (1)
1139,71
Экономия: -9,21 грн
1130,50 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Черновцы, ул. Школьная, 1
Всего: упаковка (1)
896,59
Экономия: -31,07 грн
865,52 грн