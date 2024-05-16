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АВЕН ФИЗИОЛИФТ ДНЕВНАЯ ЭМУЛЬСИЯ 30 мл - Львов (642212) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
Аптека сальве
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Открыто Закроется в 00:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
1138,89
Экономия: -0,86 грн
1138,03 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 35 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
1203,75 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 20:30
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
1203,75 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 35 мин
Львов, ул. Франко Ивана, 8
Всего: упаковка (1)
1013,15 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Железнодорожная, 7
Всего: упаковка (1)
1299,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
Всего: упаковка (1)
975,20
Экономия: -45,20 грн
930,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 35 мин
Львов, ул. Широкая, 70-В
Всего: упаковка (1)
972,13
Экономия: -42,13 грн
930,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Выговского Ивана, 100
Всего: упаковка (1)
1203,75 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Трускавецкая, 2-Б
Всего: упаковка (2)
1299,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Красной Калины, 36
Всего: упаковка (1)
1203,75 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Красной Калины, 68
Всего: упаковка (7)
1299,00 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Жолква, ул. Львовская, 28
Всего: упаковка (1)
1330,67 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 35 мин
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 10
Всего: упаковка (1)
1208,99 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 35 мин
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 53/21
Всего: упаковка (1)
1095,05
Экономия: -71,45 грн
1023,60 грн
Аптека биля ратуши
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
1245,46
Экономия: -6,19 грн
1239,27 грн
Городская семейная аптека
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Открыто Закроется в 20:30
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
Всего: упаковка (1)
985,80 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 22:00
Рованцы, ул. Ранковая, 2
Всего: упаковка (1)
1134,28 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Луцк, просп. Воли, 42
Всего: упаковка (1)
917,99 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 23:00
Луцк, просп. Соборности, 43
Всего: упаковка (1)
1136,46
Экономия: -2,77 грн
1133,69 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 22:00
Луцк, ул. Ровенская, 89
Всего: упаковка (1)
1006,62
Экономия: -7,68 грн
998,94 грн