Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаСредства для очищения и тонизирования кожи лицаАВЕН ФИЗИОЛИФТ ДНЕВНАЯ ЭМУЛЬСИЯЦены в аптеках

АВЕН ФИЗИОЛИФТ ДНЕВНАЯ ЭМУЛЬСИЯ 30 мл - Харьков (642212) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
1225,46 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
1117,48 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется через 08 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
1228,60 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
Всего: упаковка (1)
1228,09 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (1)
1119,61 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
1239,06 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
Всего: упаковка (1)
1240,20 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
Всего: упаковка (1)
1178,15 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 190/1
Всего: упаковка (1)
1179,58 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 31
Всего: упаковка (1)
1224,61 грн
В других городах:
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
Всего: упаковка (1)
868,78 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Полтава, ул. Европейская, 60-А
Всего: упаковка (1)
1133,67 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 3
Всего: упаковка (1)
868,78 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Слобожанский, 89
Всего: упаковка (1)
1299,00 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 72-А
Всего: упаковка (1)
985,80 грн
Аптека24
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Короленко, 3-Б
Всего: упаковка (1)
1177,10 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 2
Всего: упаковка (1)
1035,09 грн
Элитфарм
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (2)
1247,00
Экономия: -161,00 грн
1086,00 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 116
Всего: упаковка (1)
985,80 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
Всего: упаковка (1)
1115,34 грн