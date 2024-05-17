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АВЕН ГИДРАНС UV ЛАЙТ ЭМУЛЬСИЯ SPF 30 40 мл - Запорожье (642097) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
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Открыто Закроется через 06 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (6)
690,00
Экономия: -54,00 грн
636,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (4)
631,32
Экономия: -31,32 грн
600,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
623,46
Экономия: -23,46 грн
600,00 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 27
Всего: упаковка (1)
696,22 грн
Элитфарм
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Открыто Закроется через 06 мин
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (3)
690,00
Экономия: -54,00 грн
636,00 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 36 мин
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (1)
623,58
Экономия: -23,58 грн
600,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
627,30
Экономия: -27,30 грн
600,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
688,14 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 36 мин
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
640,38
Экономия: -40,38 грн
600,00 грн
Аптека24
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Открыто Закроется через 06 мин
Днепр, ул. Короленко, 3-Б
Всего: упаковка (1)
714,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (1)
689,64 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 36 мин
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
639,72
Экономия: -39,72 грн
600,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 36 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
Всего: упаковка (1)
621,96
Экономия: -21,96 грн
600,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 36 мин
Днепр, просп. Слобожанский, 89
Всего: упаковка (2)
700,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (1)
720,36 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 06 мин
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (1)
662,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Содружества, 66-А
Всего: упаковка (1)
593,48
Экономия: -35,28 грн
558,20 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
Всего: упаковка (2)
723,54 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Желтые Воды, бульв. Свободы, 49-В
Всего: упаковка (1)
668,21 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Лозовая, ул. Павлоградская, 37
Всего: упаковка (1)
662,66 грн