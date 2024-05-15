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АВЕН ГИДРАНС UV ЛАЙТ ЭМУЛЬСИЯ SPF 30 40 мл - Днепр (Днепропетровск) (642097) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
629,64
Экономия: -29,64 грн
600,00 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Короленко, 3-Б
Всего: упаковка (2)
714,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
635,46
Экономия: -35,46 грн
600,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (1)
662,39 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
726,11 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 89
Всего: упаковка (2)
700,00 грн
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (1)
720,36 грн
Элитфарм
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (3)
690,00
Экономия: -54,00 грн
636,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (4)
639,42
Экономия: -39,42 грн
600,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
626,88
Экономия: -26,88 грн
600,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (6)
690,00
Экономия: -54,00 грн
636,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Желтые Воды, бульв. Свободы, 49-В
Всего: упаковка (1)
668,21 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Лозовая, ул. Павлоградская, 37
Всего: упаковка (1)
662,66 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Алмазная, 6/11
Всего: упаковка (2)
700,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 46
Всего: упаковка (1)
628,68
Экономия: -28,68 грн
600,00 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 43
Всего: упаковка (1)
717,95 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
Всего: упаковка (2)
723,54 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
Всего: упаковка (1)
624,24
Экономия: -24,24 грн
600,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Решетиловка, ул. Старокиевская, 8
Всего: упаковка (1)
724,49 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Первомайский, м-н 1/2, 48
Всего: упаковка (1)
669,40 грн