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АВЕН КЛИНАНС МАТ ЭМУЛЬСИЯ МАТИРУЮЩАЯ 40 мл - Запорожье (451453) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
411,62
Экономия: -20,42 грн
391,20 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
436,42
Экономия: -16,42 грн
420,00 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 36 мин
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (1)
436,51
Экономия: -16,51 грн
420,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
439,11
Экономия: -19,11 грн
420,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 36 мин
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
448,27
Экономия: -28,27 грн
420,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 36 мин
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (4)
447,80
Экономия: -27,80 грн
420,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 36 мин
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
Всего: упаковка (4)
403,37
Экономия: -12,17 грн
391,20 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Селидово, ул. Нагорная, 29
Всего: упаковка (2)
430,84 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 46
Всего: упаковка (1)
439,53
Экономия: -19,53 грн
420,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 06 мин
Полтава, ул. Европейская, 21
Всего: упаковка (1)
438,10
Экономия: -18,10 грн
420,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
Всего: упаковка (2)
473,44 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 06 мин
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 33-Б
Всего: упаковка (1)
406,73
Экономия: -15,53 грн
391,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 06 мин
Кропивницкий, ул. Независимости, 15/18
Всего: упаковка (3)
446,88
Экономия: -26,88 грн
420,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Китаенко, 10
Всего: упаковка (1)
473,94 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
469,67 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 06 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
Всего: упаковка (1)
507,73 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
Всего: упаковка (1)
469,56 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 06 мин
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
473,37 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
429,37 грн
Первая аптека
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Открыто Закроется через 06 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
473,17 грн