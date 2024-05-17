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АВЕН КЛИНАНС МАТ ЭМУЛЬСИЯ МАТИРУЮЩАЯ 40 мл - Одесса (451453) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (2)
471,91 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (1)
442,30
Экономия: -22,30 грн
420,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
437,85
Экономия: -17,85 грн
420,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
472,91 грн
Маргарита
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 71
Всего: упаковка (1)
512,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 33
Всего: упаковка (1)
405,44
Экономия: -14,24 грн
391,20 грн
Глория
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, дорога Фонтанская, 15-А
Всего: упаковка (1)
512,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/2
Всего: упаковка (1)
436,34
Экономия: -16,34 грн
420,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: упаковка (2)
369,23
Экономия: -12,83 грн
356,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: упаковка (1)
508,60 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Черняховского, 1-А
Всего: упаковка (2)
373,26
Экономия: -16,86 грн
356,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Черняховского, 1
Всего: упаковка (1)
435,79
Экономия: -15,79 грн
420,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, дорога Фонтанская, 16/11
Всего: упаковка (1)
434,45
Экономия: -14,45 грн
420,00 грн
Виола
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Открыто Круглосуточно
Одесса, дорога Фонтанская, 59
Всего: упаковка (1)
512,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (1)
446,71
Экономия: -26,71 грн
420,00 грн
Южная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Королева Академика, 80
Всего: упаковка (1)
512,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Сахарова Академика, 24
Всего: упаковка (2)
434,62
Экономия: -14,62 грн
420,00 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Черноморск, просп. Мира, 37
Всего: упаковка (1)
439,87
Экономия: -19,87 грн
420,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Николаев, ул. Океановская, 39-А
Всего: упаковка (1)
505,90 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
Всего: упаковка (1)
509,12 грн