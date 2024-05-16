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АВЕН КЛИНАНС МАТ ЭМУЛЬСИЯ МАТИРУЮЩАЯ 40 мл - Львов (451453) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках
Аптека сальве
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Открыто Закроется в 00:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
437,49
Экономия: -1,56 грн
435,93 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (2)
411,39
Экономия: -20,19 грн
391,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Франко Ивана, 7
Всего: упаковка (1)
505,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Франко Ивана, 82
Всего: упаковка (1)
508,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-Л
Всего: упаковка (1)
508,60 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
Всего: упаковка (1)
434,53
Экономия: -14,53 грн
420,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Линкольна, 29
Всего: упаковка (1)
508,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2
Всего: упаковка (1)
505,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
Всего: упаковка (1)
449,11
Экономия: -29,11 грн
420,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Стрыйская, 45-Ж
Всего: упаковка (1)
516,21 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Научная, 29
Всего: упаковка (1)
546,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Красной Калины, 64
Всего: упаковка (1)
442,64
Экономия: -22,64 грн
420,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Красной Калины, 105
Всего: упаковка (1)
447,13
Экономия: -27,13 грн
420,00 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Жолква, ул. Львовская, 28
Всего: упаковка (1)
508,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 36 мин
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 10
Всего: упаковка (1)
505,90 грн
Пульс
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Открыто Закроется через 36 мин
Стрый, пл. Рынок, 26
Всего: упаковка (1)
420,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 112-Д
Всего: упаковка (1)
545,99 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 36 мин
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 53/21
Всего: упаковка (2)
449,32
Экономия: -29,32 грн
420,00 грн
Центральная
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 2
Всего: упаковка (1)
481,14
Экономия: -2,79 грн
478,35 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 24
Всего: упаковка (2)
481,77
Экономия: -5,13 грн
476,64 грн