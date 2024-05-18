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Косметические средстваКосметические средства для здоровьяБАЛЬЗАМ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ "Dr.ТРАВ" ТАМ-БОЛЬЦены в аптеках

БАЛЬЗАМ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ "Dr.ТРАВ" ТАМ-БОЛЬ 35 г - Запорожье (107922) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (2)
106,80 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 12
Всего: упаковка (2)
106,09 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (2)
107,09 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (2)
106,34 грн
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Закрыто Открывается в 07:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (2)
107,04 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (2)
107,38 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 10/4
Всего: упаковка (2)
106,46 грн
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Закрыто Открывается в 07:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (2)
106,53 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Желтые Воды, ул. Героев Украины, 20
Всего: упаковка (2)
95,06 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Желтые Воды, бульв. Свободы, 49-В
Всего: упаковка (2)
107,05 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Желтые Воды, ул. Героев Чернобыля, 35-Б
Всего: упаковка (2)
106,20 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Лозовая, м-н 2-й, 16-А
Всего: упаковка (2)
105,99 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Близнюки, ул. Свободы, 24
Всего: упаковка (2)
88,60 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Сахновщина, ул. Южно-Вокзальная, 9
Всего: упаковка (4)
94,59 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Селидово, ул. Нагорная, 29
Всего: упаковка (2)
106,91 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Онуфриевка, ул. Центральная, 10
Всего: упаковка (2)
106,92 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Первомайский, м-н 1/2, 48
Всего: упаковка (2)
106,56 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Героев Украины, 30
Всего: упаковка (2)
93,96 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 07:00
Новая Водолага, пер. Кооперативный, 1
Всего: упаковка (2)
107,41 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Изюм, ул. Соборная, 33/3
Всего: упаковка (2)
107,06 грн