Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУАНАЛЬГЕТИКИПРОЧИЕ АНАЛЬГЕТИКИ И АНТИПИРЕТИКИПиразолоныМетамизол натрийАнальгинЦены в аптеках

Анальгин таблетки 500 мг блистер тм Solution Pharm, №100 - Днепр (Днепропетровск) (895409) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 40 аптеках
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: блистер (7)
283,70 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
Всего: блистер (9)
282,30 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
Всего: упаковка (2)
280,70 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
Всего: упаковка (2)
281,90 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 97-А
Всего: блистер (9)
282,90 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Мониторная, 10-Д
Всего: блистер (6)
283,40 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (3), блистер (5)
283,60 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 21
Всего: упаковка (1)
282,10 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Княгини Ольги, 2-Б
Всего: упаковка (1)
282,40 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 13
Всего: упаковка (1)
281,90 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
Всего: упаковка (1)
280,90 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Грушевского Михаила, 60/4
Всего: блистер (2)
284,30 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Грушевского Михаила, 85-К
Всего: упаковка (1), блистер (7)
282,50 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Звездный, 1-А
Всего: упаковка (1), блистер (6)
282,60 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (1)
284,50 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1), блистер (7)
280,60 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, перек. Харьковская / Яворницкого Дмитрия, 2/44
Всего: упаковка (1)
281,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 105
Всего: упаковка (1), блистер (6)
284,50 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 99
Всего: упаковка (1), блистер (5)
281,80 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Нечая Данила, 11
Всего: упаковка (1), блистер (5)
283,10 грн