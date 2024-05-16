Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУАНАЛЬГЕТИКИПРОЧИЕ АНАЛЬГЕТИКИ И АНТИПИРЕТИКИПиразолоныМетамизол натрийАнальгинЦены в аптеках

Анальгин таблетки 500 мг блистер тм Илан Фарм, №100 - Киев (849919) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках
Ласкава
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Бойчука Михаила / Бастионная, 1/2
Всего: упаковка (8)
179,90 грн
Ласкава
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Ереванская, 30
Всего: упаковка (7)
175,60 грн
Витамин
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Волынская, 16
Всего: упаковка (6)
175,60 грн
Витамин
Подробнее
Открыто Закроется в 14:00
Киев, ул. Дорогожицкая, 17
Всего: упаковка (7)
173,50 грн
Витамин
Подробнее
Открыто Закроется в 14:00
Киев, просп. Лесной, 6
Всего: упаковка (6)
179,90 грн
Витамин
Подробнее
Открыто Закроется в 14:00
Киев, просп. Европейского Союза, 3-А
Всего: упаковка (8)
182,00 грн
Народная твоя
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Ужвий Натальи, 12
Всего: упаковка (8)
175,60 грн
Витамин
Подробнее
Открыто Закроется в 14:00
Киев, ул. Левицкого Ореста, 19-А
Всего: упаковка (6)
179,90 грн
Витамин
Подробнее
Открыто Закроется в 14:00
Киев, ул. Тираспольская, 58
Всего: упаковка (9)
173,50 грн
Витамин
Подробнее
Открыто Закроется в 14:00
Киев, просп. Красной Калины, 47
Всего: упаковка (9)
171,40 грн
Витамин
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Лятошинского, 14
Всего: упаковка (5)
177,70 грн
Витамин
Подробнее
Открыто Закроется в 21:30
Киев, просп. Берестейский, 106/2
Всего: упаковка (10)
171,40 грн
Витамин
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3-В
Всего: упаковка (6)
177,70 грн
Витамин
Подробнее
Открыто Круглосуточно
Киев, ул. Стуса Василия, 9
Всего: упаковка (5)
169,30 грн
Витамин
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Доброхотова Академика, 11
Всего: упаковка (6)
171,40 грн
Народная твоя
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Зодчих, 70-А
Всего: упаковка (6)
173,50 грн
Витамин
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Украинского Возрождения, 3-Г
Всего: упаковка (7)
177,70 грн
В других городах:
Витамин
Подробнее
Открыто Закроется в 14:00
Вишневое, ул. Святошинская, 42
Всего: упаковка (9)
173,50 грн
Витамин
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Вишневое, ул. Святоюрьевская, 11
Всего: упаковка (7)
175,60 грн
Витамин
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Чабаны, шоссе Одесское, 1
Всего: упаковка (8)
162,90 грн