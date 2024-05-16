Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУАНАЛЬГЕТИКИПРОЧИЕ АНАЛЬГЕТИКИ И АНТИПИРЕТИКИПиразолоныМетамизол натрийАнальгинЦены в аптеках

Анальгин таблетки 500 мг блистер тм Илан Фарм, №100 - Харьков (849919) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Витамин
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Байды Вишневецкого, 47
Всего: упаковка (8)
165,10 грн
Витамин
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Березань, ул. Шевченкив шлях, 118
Всего: упаковка (6)
179,90 грн
Витамин
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Козелец, ул. Франко Ивана, 1
Всего: упаковка (7)
169,30 грн
Витамин
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Нижний Вал, 5-А
Всего: упаковка (3)
171,40 грн
Витамин
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Мироновка, ул. Соборности, 18/1
Всего: упаковка (1)
173,50 грн
Витамин
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Момота Владимира, 42/4
Всего: упаковка (4)
173,50 грн
Витамин
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Богуслав, ул. Шевченко Тараса, 24-А
Всего: упаковка (7)
169,30 грн
Витамин
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Богуслав, ул. Николаевская, 40-Б
Всего: упаковка (6)
169,30 грн
Витамин
Подробнее
Остер, ул. Хмельницкого Богдана, 50-Г
Всего: упаковка (3)
186,20 грн
Витамин
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3-В
Всего: упаковка (6)
177,70 грн
Витамин
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Левицкого Ореста, 19-А
Всего: упаковка (6)
179,90 грн
Витамин
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Лесной, 6
Всего: упаковка (6)
179,90 грн
Витамин
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Красной Калины, 47
Всего: упаковка (9)
171,40 грн
Ласкава
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Бойчука Михаила / Бастионная, 1/2
Всего: упаковка (8)
179,90 грн
Ласкава
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ереванская, 30
Всего: упаковка (7)
175,60 грн
Витамин
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лятошинского, 14
Всего: упаковка (5)
177,70 грн
Витамин
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Волынская, 16
Всего: упаковка (6)
175,60 грн
Витамин
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, просп. Европейского Союза, 3-А
Всего: упаковка (8)
182,00 грн
Витамин
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Дорогожицкая, 17
Всего: упаковка (7)
173,50 грн
Народная твоя
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ужвий Натальи, 12
Всего: упаковка (8)
175,60 грн