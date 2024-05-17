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Анальгин-Дарница раствор для инъекций 500 мг/мл ампула 2 мл контурная ячейковая упаковка, пачка, №10 - Запорожье (7127) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 231 аптеке
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (2)
93,30
Экономия: -30,30 грн
63,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (2)
93,41
Экономия: -24,41 грн
69,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 08 мин
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (2), ампула (4)
75,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 08 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (3), ампула (9)
94,58
Экономия: -25,96 грн
68,62 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 08 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2), ампула (8)
86,74
Экономия: -13,74 грн
73,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 08 мин
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
79,27 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 38 мин
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: раствор для инъекций (5)
88,99
Экономия: -12,70 грн
76,29 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется через 08 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (3)
90,00
Экономия: -27,00 грн
63,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1), ампула (6)
76,30 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется через 08 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (2)
78,86
Экономия: -15,86 грн
63,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (1)
91,40
Экономия: -15,80 грн
75,60 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (2)
89,50
Экономия: -13,21 грн
76,29 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (2), ампула (5)
73,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 08 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2), ампула (8)
87,86
Экономия: -18,31 грн
69,55 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 08 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1), ампула (4)
74,10 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 08 мин
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: раствор для инъекций (2)
68,21 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (1)
90,00
Экономия: -27,00 грн
63,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 08 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1), ампула (7)
88,77
Экономия: -18,20 грн
70,57 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 38 мин
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2), ампула (3)
86,23
Экономия: -18,35 грн
67,88 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 08 мин
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (5)
88,10
Экономия: -9,10 грн
79,00 грн