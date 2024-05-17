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Анальгин-Дарница раствор для инъекций 500 мг/мл ампула 2 мл контурная ячейковая упаковка, пачка, №10 - Одесса (7127) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 216 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (14), ампула (9)
67,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 33 мин
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 39/4
Всего: упаковка (3)
93,40
Экономия: -17,80 грн
75,60 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 15:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
Всего: раствор для инъекций (8)
92,50 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (1), ампула (1)
82,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (9), ампула (5)
81,37
Экономия: -5,22 грн
76,15 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
Всего: упаковка (1)
93,50 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (5), ампула (3)
93,49
Экономия: -26,27 грн
67,22 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
Всего: раствор для инъекций (1)
93,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (3)
67,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1), ампула (8)
85,09
Экономия: -17,87 грн
67,22 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (6)
93,49
Экономия: -17,20 грн
76,29 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
Всего: упаковка (4), ампула (4)
76,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (6), ампула (4)
67,40 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (4)
93,48
Экономия: -10,47 грн
83,01 грн
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (9), ампула (1)
86,22
Экономия: -11,20 грн
75,02 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (4), ампула (2)
89,54
Экономия: -22,32 грн
67,22 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (2)
93,49
Экономия: -17,20 грн
76,29 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (6), ампула (8)
88,13
Экономия: -13,10 грн
75,03 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (6), ампула (4)
84,48
Экономия: -17,16 грн
67,32 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Всего: упаковка (3)
67,40 грн