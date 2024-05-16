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Анальгин-Дарница раствор для инъекций 500 мг/мл ампула 2 мл контурная ячейковая упаковка, пачка, №10 - Харьков (7127) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 382 аптеках
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (1), ампула (4)
77,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (3)
67,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (2), ампула (5)
87,42
Экономия: -22,90 грн
64,52 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (2)
76,90 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (1), ампула (5)
76,90 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (3), ампула (1)
74,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (2)
88,22
Экономия: -24,29 грн
63,93 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (4), ампула (3)
75,50 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (3)
76,10 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (1), ампула (8)
93,40
Экономия: -17,80 грн
75,60 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1), ампула (4)
66,80 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (5)
93,40
Экономия: -14,40 грн
79,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
90,99
Экономия: -14,70 грн
76,29 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: ампула (8)
76,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (4), ампула (2)
87,86
Экономия: -15,47 грн
72,39 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (1), ампула (4)
80,10 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: ампула (1)
67,40 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
Всего: упаковка (2)
76,50 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
Всего: упаковка (1)
80,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (2), ампула (9)
91,11
Экономия: -19,09 грн
72,02 грн