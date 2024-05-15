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Анальгин-Дарница раствор для инъекций 500 мг/мл ампула 2 мл контурная ячейковая упаковка, пачка, №10 - Днепр (Днепропетровск) (7127) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 305 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (11), ампула (8)
90,29
Экономия: -17,90 грн
72,39 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (5), ампула (1)
88,49
Экономия: -16,10 грн
72,39 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (1), ампула (9)
86,50
Экономия: -7,50 грн
79,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (1), ампула (7)
93,40
Экономия: -17,80 грн
75,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (3)
90,83
Экономия: -18,41 грн
72,42 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (1), ампула (9)
90,50
Экономия: -11,50 грн
79,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (2), ампула (7)
75,70 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (4)
87,50
Экономия: -11,21 грн
76,29 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Круглосуточно
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (1), ампула (3)
93,40
Экономия: -14,40 грн
79,00 грн
Аптека социальных цен
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Открыто Закроется в 00:00
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (1), ампула (3)
90,50
Экономия: -11,50 грн
79,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (6), ампула (7)
93,40
Экономия: -14,40 грн
79,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Коробова, 2
Всего: упаковка (5), ампула (7)
93,40
Экономия: -14,40 грн
79,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (3), ампула (7)
86,15
Экономия: -13,75 грн
72,40 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (5), ампула (1)
93,10
Экономия: -14,10 грн
79,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (1)
79,28 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1), ампула (9)
89,54
Экономия: -22,23 грн
67,31 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1), ампула (1)
96,06
Экономия: -17,58 грн
78,48 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (2)
84,50
Экономия: -8,21 грн
76,29 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (4)
90,85
Экономия: -18,45 грн
72,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (2), ампула (6)
67,40 грн