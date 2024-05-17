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Анальгин таблетки 0,5 г блистер, №10 - Одесса (4844) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается через 33 мин
Одесса, ул. Польская, 14
Всего: упаковка (6)
8,30 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 1
Всего: упаковка (1)
8,00 грн
Любимая аптека
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Закрыто Открывается через 03 мин
Одесса, ул. Базарная, 19
Всего: упаковка (11)
8,80 грн
Аптека
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Открыто Круглосуточно
Одесса, ул. Героев Крут, 54
Всего: упаковка (16)
10,90 грн
В других городах:
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Коблево, ул. Одесская, 2/4
Всего: упаковка (3)
8,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Шабо, ул. Центральная, 65-А
Всего: упаковка (4)
8,30 грн
Подорожник
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Очаков, ул. Спасская, 8
Всего: упаковка (4)
9,90
Экономия: -2,89 грн
7,01 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 22:00
Тарутино, ул. Центральная, 61-З
Всего: упаковка (10)
8,20 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 19:00
Утконосовка, ул. Мира, 29
Всего: упаковка (1)
8,20 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Кривой Рог, просп. Победы, 42
Всего: упаковка (17)
9,00
Экономия: -2,00 грн
7,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Кривой Рог, просп. Победы, 13-Б
Всего: упаковка (22)
10,00
Экономия: -3,00 грн
7,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 18:00
Широкое, ул. Соборная, 92
Всего: упаковка (12)
10,00
Экономия: -3,00 грн
7,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Героев Украины, 16/17
Всего: упаковка (24)
10,00
Экономия: -3,00 грн
7,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Героев-спасателей, 11
Всего: упаковка (10)
10,00
Экономия: -3,00 грн
7,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Алмазная, 14-А
Всего: упаковка (2)
10,00
Экономия: -3,00 грн
7,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 2-В
Всего: упаковка (23)
10,00
Экономия: -3,00 грн
7,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 22
Всего: упаковка (19)
9,00
Экономия: -2,00 грн
7,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
Всего: упаковка (15)
9,00
Экономия: -2,00 грн
7,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Большая Перспективная, 17/10
Всего: упаковка (24)
10,00
Экономия: -3,00 грн
7,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 54
Всего: упаковка (4)
10,00
Экономия: -3,00 грн
7,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
Всего: упаковка (16)
10,00
Экономия: -3,00 грн
7,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Кропивницкий, ул. Короленко, 40
Всего: упаковка (15)
10,00
Экономия: -3,00 грн
7,00 грн