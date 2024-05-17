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Анальгин таблетки 0,5 г блистер, №10 - Львов (4844) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (10)
6,76 грн
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Моршинская, 2
Всего: упаковка (9)
8,70 грн
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Замарстыновская, 122
Всего: упаковка (6)
8,60 грн
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Липы Юрия, 20
Всего: упаковка (5)
8,20 грн
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Караффы-Корбут Софии, 22-А
Всего: упаковка (10)
7,70 грн
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Владимира Великого, 61
Всего: упаковка (8)
8,00 грн
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Замарстыновская, 178
Всего: упаковка (13)
7,80 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Воздушная, 99
Всего: упаковка (9)
8,40 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 225
Всего: упаковка (12)
8,20 грн
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Патона, 9/4
Всего: упаковка (4)
8,00 грн
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Гринченко, 2-А
Всего: упаковка (6)
8,60 грн
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Закрыто Открывается в 07:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 358
Всего: упаковка (8)
8,70 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:30
Львов, ул. Зубровская, 38
Всего: упаковка (13)
9,70 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 05:00
Рудно, ул. Владимира Великого, 1-В
Всего: упаковка (28)
8,10 грн
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Закрыто Открывается в 05:00
Давыдов, ул. Галицкая, 13-Б
Всего: упаковка (10)
8,40 грн
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Закрыто Открывается в 05:00
Городок, ул. Львовская, 31
Всего: упаковка (3)
8,00 грн
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Открыто Круглосуточно
Буск, ул. Львовская, 77
Всего: упаковка (10)
8,70 грн
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Закрыто Открывается в 05:00
Червоноград, ул. Ивасюка Владимира, 2
Всего: упаковка (3)
8,60 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Стрый, ул. Коссака, 9
Всего: упаковка (4)
7,70 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Дрогобыч, ул. Орлика Филиппа, 9
Всего: упаковка (16)
8,60 грн