Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУАНАЛЬГЕТИКИПРОЧИЕ АНАЛЬГЕТИКИ И АНТИПИРЕТИКИПиразолоныМетамизол натрийАнальгинЦены в аптеках

Анальгин таблетки 0,5 г блистер, №10 - Харьков (4844) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека24
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 144
Всего: упаковка (3)
9,70 грн
Аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Балакирева, 17-А
Всего: упаковка (10)
9,00 грн
В других городах:
Аптека24
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Дмитриева Николая, 6-Д
Всего: упаковка (3)
9,70 грн
Не болей
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Шевченко Тараса, 9
Всего: упаковка (91)
7,99
Экономия: -0,89 грн
7,10 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Воинов Афганцев, 1-Ж
Всего: упаковка (1)
10,00
Экономия: -3,00 грн
7,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Всего: упаковка (8)
10,00
Экономия: -3,00 грн
7,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Металлургов, 20-Ж
Всего: упаковка (11)
10,00
Экономия: -3,00 грн
7,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Металлургов, 4-А
Всего: упаковка (18)
10,00
Экономия: -3,00 грн
7,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Победы, 35-Д
Всего: упаковка (45)
10,00
Экономия: -3,00 грн
7,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 1-Е
Всего: упаковка (37)
10,00
Экономия: -3,00 грн
7,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Мурахтова, 4-А
Всего: упаковка (36)
10,00
Экономия: -3,00 грн
7,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 27/29
Всего: упаковка (7)
10,00
Экономия: -3,00 грн
7,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 12
Всего: упаковка (21)
9,00
Экономия: -2,00 грн
7,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Черновола Вячеслава, 67-М
Всего: упаковка (17)
10,00
Экономия: -3,00 грн
7,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Мира, 17
Всего: упаковка (16)
10,00
Экономия: -3,00 грн
7,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Николенко, 13-А
Всего: упаковка (7)
10,00
Экономия: -3,00 грн
7,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, перек. Франко / Болотникова, 5/23
Всего: упаковка (9)
10,00
Экономия: -3,00 грн
7,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Вольнянск, ул. Бочарова, 15
Всего: упаковка (5)
10,00
Экономия: -3,00 грн
7,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Вольнянск, ул. Соборная, 6-А
Всего: упаковка (9)
10,00
Экономия: -3,00 грн
7,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Вольнянск, пер. Гнаровской, 9-А
Всего: упаковка (16)
10,00
Экономия: -3,00 грн
7,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (11)
9,00
Экономия: -2,00 грн
7,00 грн