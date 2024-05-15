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Анальгин таблетки 0,5 г блистер, №10 - Днепр (Днепропетровск) (4844) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Шевченко Тараса, 9
Всего: упаковка (91)
7,99
Экономия: -0,99 грн
7,00 грн
В других городах:
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, ул. Черновола Вячеслава, 67-М
Всего: упаковка (15)
10,00
Экономия: -3,00 грн
7,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Каменское, ул. Мурахтова, 4-А
Всего: упаковка (30)
10,00
Экономия: -3,00 грн
7,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 1-Е
Всего: упаковка (43)
10,00
Экономия: -3,00 грн
7,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Каменское, ул. Мира, 17
Всего: упаковка (8)
10,00
Экономия: -3,00 грн
7,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 27/29
Всего: упаковка (7)
10,00
Экономия: -3,00 грн
7,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Каменское, ул. Николенко, 13-А
Всего: упаковка (6)
10,00
Экономия: -3,00 грн
7,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Каменское, перек. Франко / Болотникова, 5/23
Всего: упаковка (9)
10,00
Экономия: -3,00 грн
7,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Всего: упаковка (8)
10,00
Экономия: -3,00 грн
7,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Каменское, просп. Металлургов, 4-А
Всего: упаковка (18)
10,00
Экономия: -3,00 грн
7,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Каменское, просп. Металлургов, 20-Ж
Всего: упаковка (6)
10,00
Экономия: -3,00 грн
7,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Победы, 35-Д
Всего: упаковка (45)
10,00
Экономия: -3,00 грн
7,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, ул. Воинов Афганцев, 1-Ж
Всего: упаковка (1)
10,00
Экономия: -3,00 грн
7,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Верхнеднепровск, просп. Шевченко, 12
Всего: упаковка (21)
9,00
Экономия: -2,00 грн
7,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Толока Профессора, 25
Всего: упаковка (10)
10,00
Экономия: -3,00 грн
7,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-А
Всего: упаковка (8)
10,00
Экономия: -3,00 грн
7,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (5)
10,00
Экономия: -3,00 грн
7,00 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (7)
10,00
Экономия: -3,00 грн
7,00 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Счастливая, 3
Всего: упаковка (2)
10,00
Экономия: -3,00 грн
7,00 грн
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Счастливая, 7
Всего: упаковка (5)
10,00
Экономия: -3,00 грн
7,00 грн