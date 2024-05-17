Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУАНАЛЬГЕТИКИПРОЧИЕ АНАЛЬГЕТИКИ И АНТИПИРЕТИКИПиразолоныМетамизол натрийАнальгинЦены в аптеках

Анальгин таблетки 0,5 г блистер, №10 - Запорожье (4842) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 26 аптеках
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (7)
19,00
Экономия: -5,00 грн
14,00 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Открыто Закроется через 08 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
19,00
Экономия: -5,00 грн
14,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 08 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (4)
16,14
Экономия: -2,23 грн
13,91 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
15,85
Экономия: -0,94 грн
14,91 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 6
Всего: упаковка (3)
17,00
Экономия: -3,00 грн
14,00 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Открыто Закроется через 08 мин
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
19,00
Экономия: -5,00 грн
14,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (9)
17,00
Экономия: -3,00 грн
14,00 грн
Народная аптека
Подробнее
Открыто Закроется через 08 мин
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
Всего: упаковка (8)
19,00
Экономия: -5,00 грн
14,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 38 мин
Запорожье, просп. Соборный, 51
Всего: упаковка (6)
16,72
Экономия: -0,72 грн
16,00 грн
Элитфарм
Подробнее
Открыто Закроется через 08 мин
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (5)
19,00
Экономия: -5,00 грн
14,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 08 мин
Запорожье, ул. Перспективная, 6
Всего: упаковка (2)
16,10
Экономия: -1,83 грн
14,27 грн
Народная аптека
Подробнее
Открыто Закроется через 08 мин
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (6)
19,00
Экономия: -5,00 грн
14,00 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Деповская, 126
Всего: упаковка (5)
16,10
Экономия: -0,95 грн
15,15 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется через 08 мин
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
Всего: упаковка (4)
16,43
Экономия: -1,88 грн
14,55 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется через 08 мин
Запорожье, ул. Космическая, 98
Всего: упаковка (2)
17,32
Экономия: -3,24 грн
14,08 грн
Народная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (5)
19,00
Экономия: -5,00 грн
14,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27
Всего: упаковка (6)
15,69
Экономия: -0,93 грн
14,76 грн
Народная аптека
Подробнее
Открыто Закроется через 08 мин
Запорожье, ул. Толока Профессора, 25
Всего: упаковка (8)
19,00
Экономия: -5,00 грн
14,00 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется через 38 мин
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
Всего: упаковка (4)
15,69
Экономия: -0,78 грн
14,91 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
Всего: упаковка (10)
19,00
Экономия: -5,00 грн
14,00 грн