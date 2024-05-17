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Анальгин таблетки 0,5 г блистер, №10 - Одесса (4842) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (1)
16,11
Экономия: -1,09 грн
15,02 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 31
Всего: упаковка (15)
13,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 14
Всего: упаковка (16)
13,60 грн
В других городах:
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Черноморск, ул. Александрийская, 18-Г
Всего: упаковка (1)
16,20
Экономия: -2,45 грн
13,75 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Черноморск, просп. Мира, 37
Всего: упаковка (1)
16,34
Экономия: -2,25 грн
14,09 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
Всего: упаковка (1)
15,28
Экономия: -0,69 грн
14,59 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Вознесенск, ул. Героев Украины, 9-А
Всего: упаковка (6)
13,88
Экономия: -2,12 грн
11,76 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Подольск, ул. Школьная, 2-Л
Всего: упаковка (90)
13,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Березнеговатое, ул. Мира, 77
Всего: упаковка (9)
13,85 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Каденюка Леонида, 14
Всего: упаковка (5)
15,82
Экономия: -1,70 грн
14,12 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Героев-спасателей, 11
Всего: упаковка (4)
19,00
Экономия: -5,00 грн
14,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Алмазная, 21-В
Всего: упаковка (5)
15,49
Экономия: -0,90 грн
14,59 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
Всего: упаковка (8)
17,00
Экономия: -3,00 грн
14,00 грн
Аптека твоей родини
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Открыто Закроется в 20:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 17/83
Всего: упаковка (3)
13,61 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Большая Перспективная, 17/10
Всего: упаковка (5)
19,00
Экономия: -5,00 грн
14,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Умань, ул. Тищика, 8
Всего: упаковка (5)
15,87
Экономия: -1,49 грн
14,38 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
Всего: упаковка (1)
19,00
Экономия: -5,00 грн
14,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
Всего: упаковка (8)
15,21
Экономия: -0,45 грн
14,76 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21-В
Всего: упаковка (1)
12,19
Экономия: -0,79 грн
11,40 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 19:00
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 36-Б
Всего: упаковка (2)
19,00
Экономия: -6,00 грн
13,00 грн