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Анальгин таблетки 0,5 г блистер, №10 - Львов (4842) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 59-А
Всего: таблетки (1)
15,69 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сыховская, 8
Всего: упаковка (1)
15,43
Экономия: -1,40 грн
14,03 грн
В других городах:
Аптека сальве
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Закрыто Открывается в 08:00
Жолква, ул. Львовская, 76-А
Всего: упаковка (23)
15,58
Экономия: -0,09 грн
15,49 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Великие Мосты, ул. Львовская, 66
Всего: упаковка (1)
15,47 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:30
Ходоров, ул. Хмельницкого Богдана, 65/1
Всего: упаковка (4)
14,65 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (15)
15,65
Экономия: -0,08 грн
15,57 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Рогатин, пл. Роксоланы, 28
Всего: упаковка (1)
15,68
Экономия: -0,09 грн
15,59 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Шухевича, 12-А
Всего: упаковка (6)
15,32 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 05:00
Бережаны, ул. Хмельницкого Богдана, 52
Всего: упаковка (2)
15,49 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Зборов, ул. Хмельницкого Богдана, 10-Б
Всего: упаковка (6)
15,16 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Галич, пл. Рождества, 18
Всего: упаковка (12)
12,25
Экономия: -0,12 грн
12,13 грн
Зеленая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Галич, ул. Коновальца, 4
Всего: упаковка (1)
15,20
Экономия: -0,17 грн
15,03 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Сколе, ул. Данилы Галицкого, 6-А
Всего: упаковка (26)
13,85 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Рожнятов, ул. Стуса Василия, 13
Всего: упаковка (11)
10,51
Экономия: -0,01 грн
10,50 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, перек. Длинная / Бельведерская, 98/19
Всего: упаковка (5)
15,29
Экономия: -0,08 грн
15,21 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Волчинецкая, 172-А
Всего: упаковка (1)
15,57
Экономия: -0,10 грн
15,47 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 53/24
Всего: упаковка (4)
15,24
Экономия: -0,03 грн
15,21 грн
Аптека биля ратуши
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (6)
15,62 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Мира, 90
Всего: упаковка (12)
15,38 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Владимир, ул. Ковельская, 25
Всего: упаковка (4)
15,29
Экономия: -4,09 грн
11,20 грн