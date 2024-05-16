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Анальгин таблетки 0,5 г блистер, №10 - Харьков (4842) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Золочевская, 27
Всего: упаковка (37)
13,60 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Большая Панасовская, 115
Всего: упаковка (23)
17,00 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Балакирева, 17-А
Всего: упаковка (10)
17,50 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Котельва, ул. Полтавский Шлях, 211
Всего: упаковка (1)
15,08
Экономия: -0,99 грн
14,09 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
Всего: упаковка (4)
16,99
Экономия: -2,82 грн
14,17 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 49
Всего: упаковка (1)
15,35
Экономия: -1,39 грн
13,96 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Сумы, ул. Харьковская, 36/1
Всего: упаковка (5)
16,68
Экономия: -2,26 грн
14,42 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Сумы, просп. Шевченко Тараса, 3
Всего: упаковка (1)
16,21
Экономия: -1,64 грн
14,57 грн
Не болей! семья аптек
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, пер. Фестивальный, 1
Всего: упаковка (4)
15,73
Экономия: -1,60 грн
14,13 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Мономаха Владимира, 11
Всего: упаковка (2)
16,59
Экономия: -0,84 грн
15,75 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (2)
15,48
Экономия: -1,55 грн
13,93 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Шевченко Тараса, 9
Всего: упаковка (6)
15,88
Экономия: -1,73 грн
14,15 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
Всего: упаковка (10)
15,51
Экономия: -0,60 грн
14,91 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Багряного Ивана, 17
Всего: упаковка (6)
15,70
Экономия: -1,57 грн
14,13 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (2)
16,45
Экономия: -0,70 грн
15,75 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
15,59
Экономия: -0,68 грн
14,91 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (1)
16,99
Экономия: -2,82 грн
14,17 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Всего: упаковка (10)
19,00
Экономия: -5,00 грн
14,00 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Свободы, 46
Всего: упаковка (3)
15,78
Экономия: -1,02 грн
14,76 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Стуса Василия, 2-Б
Всего: упаковка (7)
15,26
Экономия: -0,67 грн
14,59 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Ромны, ул. Руденко, 10/1
Всего: упаковка (10)
15,69
Экономия: -1,68 грн
14,01 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Ромны, ул. Маяковского, 67/76
Всего: упаковка (3)
17,34
Экономия: -3,18 грн
14,16 грн