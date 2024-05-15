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Анальгин таблетки 0,5 г блистер, №10 - Днепр (Днепропетровск) (4842) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (2)
16,45
Экономия: -0,70 грн
15,75 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (1)
16,99
Экономия: -2,82 грн
14,17 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
15,59
Экономия: -0,68 грн
14,91 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (2)
15,48
Экономия: -1,55 грн
13,93 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Мономаха Владимира, 11
Всего: упаковка (2)
16,59
Экономия: -0,84 грн
15,75 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Шевченко Тараса, 9
Всего: упаковка (6)
15,88
Экономия: -1,73 грн
14,15 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
Всего: упаковка (10)
15,51
Экономия: -0,60 грн
14,91 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, пер. Фестивальный, 1
Всего: упаковка (4)
15,77
Экономия: -1,64 грн
14,13 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Багряного Ивана, 17
Всего: упаковка (6)
15,70
Экономия: -1,57 грн
14,13 грн
В других городах:
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Каменское, просп. Свободы, 46
Всего: упаковка (3)
15,78
Экономия: -1,02 грн
14,76 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Стуса Василия, 2-Б
Всего: упаковка (7)
15,26
Экономия: -0,67 грн
14,59 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Всего: упаковка (10)
19,00
Экономия: -5,00 грн
14,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Толока Профессора, 25
Всего: упаковка (8)
19,00
Экономия: -5,00 грн
14,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (9)
19,00
Экономия: -5,00 грн
14,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-В
Всего: упаковка (2)
15,40
Экономия: -0,95 грн
14,45 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Перспективная, 6
Всего: упаковка (2)
16,20
Экономия: -1,93 грн
14,27 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Счастливая, 7
Всего: упаковка (8)
19,00
Экономия: -5,00 грн
14,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (9)
17,00
Экономия: -3,00 грн
14,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Вольнянск, ул. Бочарова, 15
Всего: упаковка (8)
19,00
Экономия: -5,00 грн
14,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Вольнянск, ул. Соборная, 6-А
Всего: упаковка (2)
19,00
Экономия: -5,00 грн
14,00 грн