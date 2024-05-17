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Анальгин раствор для инъекций 500 мг/мл ампула 2 мл, №10 - Запорожье (311723) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 108 аптеках
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Открыто Закроется через 08 мин
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (3), ампула (2)
62,70 грн
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1), ампула (5)
89,16
Экономия: -30,65 грн
58,51 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
86,74
Экономия: -21,07 грн
65,67 грн
Мед-сервис
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Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: раствор для инъекций (5)
78,76 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (2), ампула (8)
69,10 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (3), ампула (1)
62,50 грн
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Открыто Закроется через 08 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
87,86
Экономия: -23,94 грн
63,92 грн
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Открыто Закроется через 08 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (3), ампула (4)
67,90 грн
Мед-сервис
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Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
69,85 грн
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Открыто Закроется через 08 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1), ампула (2)
87,73
Экономия: -28,92 грн
58,81 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 38 мин
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: раствор для инъекций (7)
83,11
Экономия: -25,00 грн
58,11 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (3), ампула (5)
68,50 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1), ампула (8)
77,20 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1), ампула (2)
95,60
Экономия: -24,70 грн
70,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 08 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1), ампула (5)
91,87
Экономия: -26,16 грн
65,71 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
Всего: упаковка (3), ампула (5)
68,50 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 08 мин
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1)
89,07
Экономия: -30,96 грн
58,11 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 08 мин
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (1), ампула (3)
91,47
Экономия: -13,44 грн
78,03 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 28/9-Б
Всего: упаковка (3), ампула (4)
62,40 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Крепостная, 51
Всего: упаковка (1), ампула (3)
63,70 грн