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Анальгин раствор для инъекций 500 мг/мл ампула 2 мл, №10 - Львов (311723) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 29 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1), ампула (8)
84,82
Экономия: -8,26 грн
76,56 грн
Swiss pharmacy
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: раствор для инъекций (3)
86,64 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (2)
67,62
Экономия: -3,32 грн
64,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
90,39
Экономия: -12,65 грн
77,74 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1), ампула (8)
86,17
Экономия: -8,23 грн
77,94 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (2), ампула (1)
84,23
Экономия: -6,63 грн
77,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (2), ампула (6)
88,90
Экономия: -11,62 грн
77,28 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (4), ампула (4)
86,51
Экономия: -8,41 грн
78,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
Всего: упаковка (1), ампула (1)
90,54
Экономия: -12,11 грн
78,43 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
Всего: упаковка (4)
85,41
Экономия: -7,67 грн
77,74 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
Всего: упаковка (1), ампула (9)
85,99
Экономия: -8,25 грн
77,74 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
Всего: упаковка (1)
87,57
Экономия: -9,63 грн
77,94 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
Всего: упаковка (1), ампула (7)
87,94
Экономия: -10,59 грн
77,35 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (3)
90,69
Экономия: -13,35 грн
77,34 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Низинная, 2
Всего: упаковка (3), ампула (2)
86,04
Экономия: -8,68 грн
77,36 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 96
Всего: упаковка (2), ампула (1)
81,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
Всего: упаковка (2)
91,96
Экономия: -14,73 грн
77,23 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 12
Всего: упаковка (1)
81,41
Экономия: -4,07 грн
77,34 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 69-А
Всего: упаковка (1), ампула (1)
83,70
Экономия: -5,78 грн
77,92 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 70-В
Всего: упаковка (1), ампула (9)
84,67
Экономия: -6,83 грн
77,84 грн