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Анальгин раствор для инъекций 500 мг/мл ампула 2 мл, №10 - Днепр (Днепропетровск) (311723) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 204 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (4), ампула (1)
90,29
Экономия: -5,60 грн
84,69 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1), ампула (5)
88,49
Экономия: -3,80 грн
84,69 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (2)
90,83
Экономия: -13,26 грн
77,57 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (1), ампула (3)
80,80 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (2)
86,15
Экономия: -3,15 грн
83,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: раствор для инъекций (2)
78,76 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (2)
89,54
Экономия: -10,83 грн
78,71 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1), ампула (7)
94,99
Экономия: -13,25 грн
81,74 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (2)
90,85
Экономия: -6,41 грн
84,44 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2)
90,51
Экономия: -6,07 грн
84,44 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (3)
88,46
Экономия: -37,97 грн
50,49 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (3), ампула (5)
86,58
Экономия: -7,87 грн
78,71 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (2), ампула (5)
87,74
Экономия: -9,03 грн
78,71 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (2)
86,65
Экономия: -18,14 грн
68,51 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
Всего: раствор для инъекций (6)
78,76 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
Всего: упаковка (2)
72,20 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (2)
92,39
Экономия: -41,90 грн
50,49 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (2), ампула (5)
92,94
Экономия: -42,45 грн
50,49 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
Всего: упаковка (2)
78,60 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (1), ампула (2)
90,75
Экономия: -32,33 грн
58,42 грн