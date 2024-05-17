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Анальгин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка, №10 - Запорожье (23601) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 234 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (6)
24,00
Экономия: -9,00 грн
15,00 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (4)
22,00
Экономия: -7,00 грн
15,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (5)
24,00
Экономия: -9,00 грн
15,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 08 мин
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (15)
15,81 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (26)
25,12
Экономия: -7,42 грн
17,70 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 08 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (64)
23,27
Экономия: -6,13 грн
17,14 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 08 мин
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (11)
21,79 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 38 мин
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (39)
26,00
Экономия: -4,62 грн
21,38 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется через 08 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (36)
22,00
Экономия: -7,00 грн
15,00 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (16)
15,91 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется через 08 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (3)
22,00
Экономия: -7,00 грн
15,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (12)
25,10
Экономия: -3,80 грн
21,30 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (13)
24,51
Экономия: -3,13 грн
21,38 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (51)
15,86 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 08 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (114)
23,64
Экономия: -5,78 грн
17,86 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 08 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (30)
18,69 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 08 мин
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (5)
21,25 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (13)
22,00
Экономия: -7,00 грн
15,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 08 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (31)
23,60
Экономия: -6,01 грн
17,59 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 38 мин
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (33)
23,63
Экономия: -5,95 грн
17,68 грн