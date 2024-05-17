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Анальгин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка, №10 - Одесса (23601) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 233 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (15)
18,10 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 33 мин
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 39/4
Всего: упаковка (4)
27,60
Экономия: -6,30 грн
21,30 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 15:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
Всего: упаковка (17)
23,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (19)
23,98 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (56)
22,40
Экономия: -1,96 грн
20,44 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
Всего: упаковка (15)
25,60 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (33)
25,68
Экономия: -7,68 грн
18,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (24)
18,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (15)
23,40
Экономия: -5,40 грн
18,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (29)
28,50
Экономия: -7,12 грн
21,38 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
Всего: упаковка (28)
19,01 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (91)
18,10 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (5)
24,19
Экономия: -3,05 грн
21,14 грн
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (34)
23,03
Экономия: -2,72 грн
20,31 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (29)
24,68
Экономия: -6,68 грн
18,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (14)
26,00
Экономия: -4,62 грн
21,38 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (57)
24,31
Экономия: -3,89 грн
20,42 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (11)
23,28
Экономия: -5,28 грн
18,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Всего: упаковка (36)
18,10 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (70)
18,10 грн