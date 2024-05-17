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Анальгин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка, №10 - Львов (23601) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 300 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
Всего: упаковка (19)
22,05 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (5)
26,63
Экономия: -3,35 грн
23,28 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (61)
18,10 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (67)
22,59 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (26)
23,35
Экономия: -5,32 грн
18,03 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (20)
24,51
Экономия: -3,17 грн
21,34 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (12)
22,05 грн
Бажаемо здоровья
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Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (97)
18,10 грн
Swiss pharmacy
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (10)
23,03 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (12)
27,60
Экономия: -6,30 грн
21,30 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
Всего: упаковка (7)
22,05 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (24)
28,00
Экономия: -6,66 грн
21,34 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (38)
27,50
Экономия: -6,16 грн
21,34 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (21)
22,05 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (34)
21,25
Экономия: -3,25 грн
18,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (22)
27,60
Экономия: -6,30 грн
21,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (276)
25,12
Экономия: -7,11 грн
18,01 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (10)
22,05 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (41)
23,40
Экономия: -2,06 грн
21,34 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (19)
27,84
Экономия: -6,50 грн
21,34 грн