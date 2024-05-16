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Анальгин-Дарница таблетки 500 мг контурная ячейковая упаковка, №10 - Харьков (23601) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
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Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (43)
20,40 грн
Бажаемо здоровья
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (90)
18,10 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (86)
24,12
Экономия: -6,21 грн
17,91 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (154)
20,38 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
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18,45 грн
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Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (41)
18,89 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
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23,77
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17,43 грн
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Харьков, просп. Героев Харькова, 99
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19,20 грн
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Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (162)
18,35 грн
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Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (36)
18,40 грн
Аптека доброго дня
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Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (23)
26,70
Экономия: -5,40 грн
21,30 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (40)
18,45 грн
1 социальна аптека
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Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (24)
25,70
Экономия: -3,60 грн
22,10 грн
Подорожник
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (36)
23,53
Экономия: -2,25 грн
21,28 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (48)
20,54 грн
Аптека низкие цены №1
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Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (22)
21,21 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (6)
21,21 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (183)
24,21
Экономия: -4,92 грн
19,29 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (140)
20,51 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (24)
21,15 грн