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Анальгин таблетки 500 мг блистер, №10 - Запорожье (22139) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
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Открыто Закроется через 08 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (5)
26,00
Экономия: -8,00 грн
18,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется через 08 мин
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (8)
26,00
Экономия: -8,00 грн
18,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 08 мин
Запорожье, просп. Соборный, 1-Г
Всего: упаковка (10)
19,47
Экономия: -3,95 грн
15,52 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Комарова, 1
Всего: упаковка (13)
17,20 грн
В других городах:
Не болей
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Открыто Закроется через 38 мин
Днепр, ул. Комбрига-Петрова, 6
Всего: упаковка (11)
13,86
Экономия: -0,82 грн
13,04 грн
Не болей! семья аптек
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Паникахи, 19
Всего: упаковка (8)
18,89
Экономия: -1,47 грн
17,42 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 08 мин
Днепр, просп. Науки, 105
Всего: упаковка (5)
13,51
Экономия: -1,27 грн
12,24 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 38 мин
Днепр, ул. Шевченко Тараса, 9
Всего: упаковка (8)
13,71
Экономия: -1,35 грн
12,36 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 10/12
Всего: упаковка (5)
24,75 грн
Аптека24
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Открыто Закроется через 08 мин
Днепр, ул. Короленко, 3-Б
Всего: упаковка (17)
17,20 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется через 08 мин
Днепр, ул. Боброва, 1
Всего: упаковка (33)
19,51
Экономия: -0,76 грн
18,75 грн
Не болей! семья аптек
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1)
13,74
Экономия: -0,84 грн
12,90 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 38 мин
Днепр, ул. Калиновая, 1
Всего: упаковка (1)
18,82
Экономия: -0,82 грн
18,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 38 мин
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
Всего: упаковка (20)
18,46
Экономия: -0,71 грн
17,75 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 38 мин
Днепр, шоссе Донецкое, 3
Всего: упаковка (14)
18,14
Экономия: -0,54 грн
17,60 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 38 мин
Днепр, ул. Березинская, 28
Всего: упаковка (8)
19,87
Экономия: -1,27 грн
18,60 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 38 мин
Каменское, просп. Свободы, 46
Всего: упаковка (13)
12,07
Экономия: -0,77 грн
11,30 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 38 мин
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5-А
Всего: упаковка (7)
18,45
Экономия: -0,55 грн
17,90 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 08 мин
Каменское, просп. Победы, 2-Б
Всего: упаковка (70)
13,59
Экономия: -1,29 грн
12,30 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Зеленодольск, ул. Праздничная, 17/19
Всего: упаковка (7)
12,32 грн