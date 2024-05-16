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Анальгин таблетки 500 мг блистер, №10 - Киев (22139) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 26 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (11)
21,04 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (10)
21,02 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Всего: упаковка (5)
16,34 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Иорданская, 20
Всего: упаковка (5)
16,03 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Телиги Елены, 11
Всего: упаковка (4)
18,26 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нежинская, 16
Всего: упаковка (5)
12,50 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, просп. Науки, 42/1
Всего: упаковка (5)
24,75 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 50/2
Всего: упаковка (20)
21,70 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Эстонская, 7
Всего: упаковка (16)
22,30 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, просп. Красной Калины, 68
Всего: упаковка (5)
24,75 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Деревлянская, 8
Всего: упаковка (5)
13,00 грн
Ласкава
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Бойчука Михаила / Бастионная, 1/2
Всего: упаковка (6)
19,60 грн
Ласкава
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Ереванская, 30
Всего: упаковка (10)
18,90 грн
Витамин
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Волынская, 16
Всего: упаковка (9)
18,40 грн
Витамин
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Открыто Закроется в 14:00
Киев, ул. Дорогожицкая, 17
Всего: упаковка (10)
18,70 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 2
Всего: упаковка (10)
23,50 грн
Витамин
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Открыто Закроется в 14:00
Киев, просп. Лесной, 6
Всего: упаковка (7)
19,50 грн
Витамин
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Открыто Закроется в 14:00
Киев, просп. Европейского Союза, 3-А
Всего: упаковка (6)
19,40 грн
Витамин
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Открыто Закроется в 14:00
Киев, ул. Левицкого Ореста, 19-А
Всего: упаковка (8)
19,60 грн
Витамин
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Открыто Закроется в 14:00
Киев, ул. Тираспольская, 58
Всего: упаковка (6)
13,90 грн