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Анальгин таблетки 0,5 г блистер в пачке, №20 - Запорожье (198614) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
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Открыто Закроется через 08 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
22,00
Экономия: -6,40 грн
15,60 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, просп. Соборный, 88
Всего: упаковка (4)
24,00
Экономия: -8,40 грн
15,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (80)
16,75
Экономия: -0,75 грн
16,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 08 мин
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
Всего: упаковка (287)
16,79
Экономия: -0,79 грн
16,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (4)
22,00
Экономия: -6,60 грн
15,40 грн
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Открыто Закроется через 08 мин
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (2), блистер (1)
16,70
Экономия: -0,50 грн
16,20 грн
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Открыто Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (6)
22,00
Экономия: -6,60 грн
15,40 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Марганец, ул. Бульварная, 27
Всего: упаковка (2)
18,18
Экономия: -0,98 грн
17,20 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 231
Всего: упаковка (2)
17,11
Экономия: -1,57 грн
15,54 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 40
Всего: упаковка (1), блистер (1)
19,05
Экономия: -1,82 грн
17,23 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Калиновая, 53-К
Всего: упаковка (3)
18,21
Экономия: -0,98 грн
17,23 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 08 мин
Днепр, шоссе Донецкое, 122
Всего: упаковка (7)
18,29
Экономия: -1,10 грн
17,19 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 08 мин
Покров, ул. Центральная, 25
Всего: таблетки (10)
17,11
Экономия: -1,64 грн
15,47 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Покров, ул. Торговая, 54/2
Всего: упаковка (5)
17,03
Экономия: -1,61 грн
15,42 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 38 мин
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5-А
Всего: упаковка (7)
16,90
Экономия: -1,25 грн
15,65 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется через 08 мин
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Всего: упаковка (2)
22,00
Экономия: -6,40 грн
15,60 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется через 08 мин
Каменское, ул. Воинов Афганцев, 1-Ж
Всего: упаковка (29)
22,00
Экономия: -6,40 грн
15,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 08 мин
Терновка, ул. Пушкина, 2
Всего: упаковка (6), блистер (1)
15,64
Экономия: -1,74 грн
13,90 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Зеленодольск, ул. Праздничная, 17/19
Всего: упаковка (1)
15,88 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 38 мин
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 41-А
Всего: упаковка (19)
16,70
Экономия: -0,90 грн
15,80 грн