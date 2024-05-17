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Анальгин таблетки 0,5 г блистер в пачке, №20 - Одесса (198614) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено
В других городах:
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:30
Кривой Рог, ул. Горняков, 36
Всего: упаковка (9)
17,37
Экономия: -2,20 грн
15,17 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 15/18
Всего: упаковка (18), блистер (1)
16,90
Экономия: -0,70 грн
16,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Кропивницкий, просп. Европейский, 13-А
Всего: упаковка (20)
19,16
Экономия: -1,93 грн
17,23 грн
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4
Всего: упаковка (16), блистер (1)
16,88
Экономия: -0,68 грн
16,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 16-П
Всего: упаковка (13), блистер (1)
17,56
Экономия: -0,96 грн
16,60 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Зеленодольск, ул. Праздничная, 17/19
Всего: упаковка (1)
15,88 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
Всего: упаковка (2)
17,43
Экономия: -1,08 грн
16,35 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
Всего: упаковка (3)
17,16
Экономия: -0,96 грн
16,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Чобану Степана, 13-Г
Всего: упаковка (5)
17,47
Экономия: -0,67 грн
16,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
Всего: упаковка (4)
16,99
Экономия: -1,36 грн
15,63 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
Всего: упаковка (2)
17,51
Экономия: -0,91 грн
16,60 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 12-А
Всего: упаковка (7)
18,22
Экономия: -0,99 грн
17,23 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 41-А
Всего: упаковка (19)
16,35
Экономия: -0,55 грн
15,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 28
Всего: упаковка (2), блистер (1)
17,89
Экономия: -1,71 грн
16,18 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 39
Всего: упаковка (1)
15,47
Экономия: -0,71 грн
14,76 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 40-Д
Всего: упаковка (2)
17,46
Экономия: -1,56 грн
15,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 18:00
Покров, ул. Торговая, 54/2
Всего: упаковка (5)
16,90
Экономия: -1,48 грн
15,42 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Покров, ул. Центральная, 25
Всего: упаковка (2), блистер (1)
17,17
Экономия: -1,70 грн
15,47 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:00
Никополь, просп. Трубников, 40
Всего: упаковка (1), блистер (1)
18,60
Экономия: -1,37 грн
17,23 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Марганец, ул. Бульварная, 27
Всего: упаковка (3)
18,32
Экономия: -1,12 грн
17,20 грн