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Анальгин таблетки 0,5 г блистер в пачке, №20 - Львов (198614) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Великие Мосты, ул. Львовская, 66
Всего: упаковка (2)
16,92
Экономия: -0,23 грн
16,69 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: таблетки (10)
16,37
Экономия: -0,03 грн
16,34 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Рожнятов, ул. Стуса Василия, 13
Всего: упаковка (1)
16,61 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 07:45
Надворная, ул. Грушевского Михаила, 7-Г
Всего: упаковка (2)
16,50
Экономия: -0,05 грн
16,45 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 07:45
Надворная, пл. Шевченко Тараса, 1-А
Всего: упаковка (3)
16,63 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Яремче, ул. Свободы, 313
Всего: упаковка (1)
14,44 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Коломыя, ул. Сечевых Стрельцов, 70
Всего: упаковка (2)
15,57 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Коломыя, просп. Грушевского Михаила, 61
Всего: упаковка (6)
16,54 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Коломыя, бульв. Леси Украинки, 2
Всего: упаковка (1)
15,63 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Мукачево, ул. Мира, 4-А
Всего: упаковка (7)
17,98
Экономия: -2,44 грн
15,54 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Капушанская, 19
Всего: упаковка (5)
17,44
Экономия: -1,04 грн
16,40 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:30
Банилов, ул. Гостинец, 102
Всего: таблетки (10)
20,52
Экономия: -0,08 грн
20,44 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Вашковцы, пер. 1-й Грушевского, 5-Б
Всего: упаковка (1)
14,15 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Заставна, ул. Независимости, 97-А
Всего: упаковка (3)
20,52
Экономия: -0,26 грн
20,26 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 07:00
Изяслав, ул. Шевченко, 25
Всего: упаковка (8)
16,50 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Берегомет, ул. Центральная, 98-Б
Всего: упаковка (1)
16,70
Экономия: -0,06 грн
16,64 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Славута, ул. Казацкая, 2
Всего: упаковка (15)
16,50 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Глыбокая, ул. Шевченко Тараса, 2-А
Всего: упаковка (1)
16,82 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Новая Ушица, ул. Подольская, 15/1
Всего: упаковка (1)
13,64 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Винница, ул. Пирогова, 6
Всего: упаковка (4)
18,67
Экономия: -1,07 грн
17,60 грн