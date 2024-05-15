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Анальгин таблетки 0,5 г блистер в пачке, №20 - Днепр (Днепропетровск) (198614) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, шоссе Донецкое, 122
Всего: упаковка (9)
18,10
Экономия: -0,91 грн
17,19 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Калиновая, 53-К
Всего: упаковка (3)
17,96
Экономия: -0,73 грн
17,23 грн
В других городах:
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5-А
Всего: упаковка (7)
16,94
Экономия: -1,29 грн
15,65 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Всего: упаковка (2)
22,00
Экономия: -6,40 грн
15,60 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, ул. Воинов Афганцев, 1-Ж
Всего: упаковка (29)
22,00
Экономия: -6,40 грн
15,60 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (4)
22,00
Экономия: -6,60 грн
15,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (2), блистер (1)
17,07
Экономия: -1,77 грн
15,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
Всего: упаковка (287)
16,56
Экономия: -0,56 грн
16,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (80)
16,56
Экономия: -0,56 грн
16,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (5)
22,00
Экономия: -6,40 грн
15,60 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 17:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
Всего: упаковка (4)
24,00
Экономия: -8,40 грн
15,60 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (6)
22,00
Экономия: -6,60 грн
15,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Терновка, ул. Пушкина, 2
Всего: упаковка (6), блистер (1)
16,14
Экономия: -1,54 грн
14,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Марганец, ул. Бульварная, 27
Всего: упаковка (3)
18,47
Экономия: -2,97 грн
15,50 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 231
Всего: упаковка (2)
17,16
Экономия: -0,56 грн
16,60 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 40-Д
Всего: упаковка (2)
16,91
Экономия: -1,74 грн
15,17 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:00
Никополь, просп. Трубников, 40
Всего: упаковка (2)
18,72
Экономия: -1,49 грн
17,23 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Покров, ул. Центральная, 25
Всего: упаковка (2), блистер (1)
17,14
Экономия: -1,67 грн
15,47 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 18:00
Покров, ул. Торговая, 54/2
Всего: упаковка (5)
17,46
Экономия: -2,04 грн
15,42 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 41-А
Всего: упаковка (19)
16,70
Экономия: -0,90 грн
15,80 грн