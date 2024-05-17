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Анальгин раствор для инъекций 500 мг/мл ампула 2 мл в блистере в пачке, №10 - Запорожье (189545) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках
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Открыто Закроется через 08 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: раствор для инъекций (7)
62,45
Экономия: -2,45 грн
60,00 грн
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Открыто Закроется через 08 мин
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: раствор для инъекций (5)
62,45
Экономия: -2,45 грн
60,00 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, просп. Соборный, 88
Всего: раствор для инъекций (7)
30,66 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется через 08 мин
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
Всего: упаковка (1)
62,45
Экономия: -2,45 грн
60,00 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 27
Всего: упаковка (1), ампула (4)
62,50 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
66,00 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сагайдачного Петра, 7
Всего: упаковка (2)
47,20 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Парамонова, 6
Всего: упаковка (2), ампула (7)
66,30 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
Всего: раствор для инъекций (1)
60,00 грн
В других городах:
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Открыто Закроется через 08 мин
Синельниково, ул. Садовая, 1-А
Всего: упаковка (3), ампула (2)
62,90 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Звездный, 1-А
Всего: упаковка (1), ампула (8)
59,70 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 13
Всего: ампула (7)
66,40 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, перек. Харьковская / Яворницкого Дмитрия, 2/44
Всего: упаковка (1)
67,30 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (2)
67,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (1), ампула (5)
66,10 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
Всего: упаковка (2), ампула (7)
67,10 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Княгини Ольги, 2-Б
Всего: упаковка (1), ампула (6)
66,40 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 08 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (2)
67,30 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Мониторная, 10-Д
Всего: упаковка (2)
59,50 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Калиновая, 1
Всего: упаковка (1)
66,40 грн