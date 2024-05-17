Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУАНАЛЬГЕТИКИПРОЧИЕ АНАЛЬГЕТИКИ И АНТИПИРЕТИКИПиразолоныМетамизол натрийАнальгинЦены в аптеках

Анальгин раствор для инъекций 500 мг/мл ампула 2 мл в блистере в пачке, №10 - Одесса (189545) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (1)
66,60 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (1)
67,70 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
Всего: упаковка (2), ампула (5)
66,00 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 70/54
Всего: упаковка (1)
66,40 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (5), ампула (4)
67,50 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: упаковка (1), ампула (3)
67,80 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Черноморск, ул. 1-го Мая, 7/9-Н
Всего: упаковка (1), ампула (5)
67,30 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Белгород-Днестровский, ул. Измаильская, 56-Ж
Всего: упаковка (4), ампула (5)
66,30 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
Всего: упаковка (1), ампула (9)
67,80 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Николаев, ул. Соборная, 2-Е
Всего: ампула (9)
60,40 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
Всего: упаковка (2)
67,40 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 171/15
Всего: ампула (2)
72,60 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Николаев, ул. Космонавтов, 78
Всего: упаковка (2)
67,60 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Николаев, ул. Космонавтов, 104-А/12
Всего: упаковка (1), ампула (2)
67,70 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Николаев, ул. Космонавтов, 142/5
Всего: упаковка (2)
66,20 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (4)
67,70 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Вознесенск, ул. Челюскинцев, 17
Всего: упаковка (2)
67,90 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
Всего: упаковка (2)
67,30 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 33-Е
Всего: упаковка (1), ампула (8)
67,80 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 26
Всего: упаковка (1), ампула (9)
67,20 грн