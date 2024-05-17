Анальгин раствор для инъекций 500 мг/мл ампула 2 мл в блистере в пачке, №10 - Львов (189545) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 13 аптеках
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Нововолынск, просп. Победы, 2-А
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Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 6
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Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 1
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