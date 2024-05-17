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Анальгин раствор для инъекций 500 мг/мл ампула 2 мл в блистере в пачке, №10 - Львов (189545) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках
Аптека сальве
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: раствор для инъекций (1)
57,61 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 45
Всего: упаковка (1)
59,39
Экономия: -0,06 грн
59,33 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 111-А
Всего: упаковка (2)
54,18
Экономия: -0,02 грн
54,16 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 96
Всего: ампула (9)
59,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
Всего: раствор для инъекций (1)
54,84
Экономия: -3,55 грн
51,29 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 57
Всего: раствор для инъекций (3)
63,60 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:30
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (3)
62,80 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 69-А
Всего: раствор для инъекций (1)
70,60 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кульпарковская, 93
Всего: раствор для инъекций (2)
66,20 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Угорская, 12
Всего: раствор для инъекций (4)
62,80 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Выговского Ивана, 1
Всего: раствор для инъекций (1)
66,20 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Щирецкая, 36
Всего: упаковка (7)
72,60 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Пасечная, 90
Всего: раствор для инъекций (1)
66,20 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Винники, ул. Галицкая, 18
Всего: упаковка (3)
67,70 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Городок, ул. Перемышльская, 14-Г
Всего: упаковка (1)
59,60 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Золочев, ул. Шашкевича, 2
Всего: упаковка (1), ампула (9)
56,80 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Сокальская, 6
Всего: ампула (4)
67,90 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Зеленая, 21
Всего: упаковка (1), ампула (7)
56,70 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Трускавец, бульв. Торосевича, 5
Всего: упаковка (1), ампула (8)
68,00 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 09:00
Калуш, ул. Каракая, 25
Всего: упаковка (7)
54,67
Экономия: -0,13 грн
54,54 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Нововолынск, просп. Победы, 2-А
Всего: упаковка (1), ампула (6)
67,40 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 6
Всего: упаковка (2)
67,30 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Василиянок, 11/8
Всего: упаковка (4)
55,60 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 1
Всего: упаковка (2)
59,40 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
Всего: упаковка (1)
53,70 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Владимир, ул. Князя Василько, 1
Всего: ампула (8)
67,50 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, перек. Независимости / Мельника, 34-А/1
Всего: раствор для инъекций (6)
57,01
Экономия: -0,38 грн
56,63 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Русская, 21
Всего: упаковка (2)
60,10 грн