Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУАНАЛЬГЕТИКИПРОЧИЕ АНАЛЬГЕТИКИ И АНТИПИРЕТИКИПиразолоныМетамизол натрийАнальгинЦены в аптеках

Анальгин раствор для инъекций 500 мг/мл ампула 2 мл в блистере в пачке, №10 - Днепр (Днепропетровск) (189545) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Мониторная, 10-Д
Всего: упаковка (2)
59,50 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (2)
67,30 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Княгини Ольги, 2-Б
Всего: упаковка (1), ампула (6)
66,40 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 13
Всего: ампула (7)
66,40 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, перек. Леси Украинки / Поля Александра, 21/7
Всего: упаковка (2), ампула (7)
67,10 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, шоссе Донецкое, 7-А
Всего: ампула (5)
65,90 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Звездный, 1-А
Всего: упаковка (1), ампула (8)
59,70 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (1), ампула (5)
66,10 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (2)
67,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, перек. Харьковская / Яворницкого Дмитрия, 2/44
Всего: упаковка (1)
67,30 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Мира, 14-А
Всего: упаковка (1), ампула (5)
67,50 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Крушельницкой, 6-А
Всего: ампула (4)
66,20 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Калиновая, 14
Всего: упаковка (1), ампула (7)
65,90 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Калиновая, 1
Всего: упаковка (1), ампула (8)
66,40 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Слобожанское, ул. Строителей, 16-А
Всего: упаковка (1), ампула (5)
67,50 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Подгородное, ул. Шоссейная, 35
Всего: упаковка (1)
46,70 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Аношкина, 144
Всего: упаковка (2), ампула (4)
60,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Свободы, 32
Всего: ампула (2)
66,80 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 35
Всего: упаковка (2)
60,70 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Кринички, ул. Грушевского, 3-В
Всего: ампула (3)
59,30 грн