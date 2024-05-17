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Анальгин таблетки 0,5 г блистер, №10 - Запорожье (112601) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется через 39 мин
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (19)
11,50
Экономия: -2,85 грн
8,65 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 09 мин
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (10)
10,60
Экономия: -1,95 грн
8,65 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 09 мин
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
Всего: упаковка (19)
10,30
Экономия: -1,65 грн
8,65 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 6
Всего: упаковка (37)
8,47 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 09 мин
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 17
Всего: упаковка (30)
8,47 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сагайдачного Петра, 7
Всего: упаковка (10)
10,60
Экономия: -1,95 грн
8,65 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сергиенко Василия, 33-А
Всего: упаковка (10)
11,00
Экономия: -2,35 грн
8,65 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 09 мин
Запорожье, ул. Звенигородская, 1
Всего: упаковка (14)
10,60
Экономия: -1,95 грн
8,65 грн
В других городах:
Подорожник
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Открыто Закроется через 09 мин
Томаковка, ул. Леси Украинки, 27
Всего: упаковка (50)
13,50
Экономия: -4,85 грн
8,65 грн
Аптека твоей родини
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Закрыто Открывается в 08:00
Марганец, ул. Лермонтова, 10
Всего: упаковка (19)
8,47 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 39 мин
Днепр, ул. Комбрига-Петрова, 6
Всего: упаковка (81)
9,42
Экономия: -0,55 грн
8,87 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 39 мин
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (1)
11,54
Экономия: -2,89 грн
8,65 грн
Аптека твоей родини
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 206
Всего: упаковка (5)
8,47 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 39 мин
Днепр, ул. Шевченко Тараса, 9
Всего: упаковка (4)
9,78
Экономия: -0,96 грн
8,82 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 10/12
Всего: упаковка (5)
11,86 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 09 мин
Днепр, ул. Мономаха Владимира, 15
Всего: упаковка (3)
10,91
Экономия: -2,26 грн
8,65 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 09 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (9)
10,91
Экономия: -2,26 грн
8,65 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Бехтерева, 1
Всего: упаковка (12)
13,01
Экономия: -4,36 грн
8,65 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 09 мин
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 34-Д
Всего: упаковка (4)
9,90
Экономия: -1,25 грн
8,65 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 09 мин
Днепр, ул. Старый Шлях, 7
Всего: упаковка (19)
11,90
Экономия: -3,25 грн
8,65 грн