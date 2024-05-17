Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУАНАЛЬГЕТИКИПРОЧИЕ АНАЛЬГЕТИКИ И АНТИПИРЕТИКИПиразолоныМетамизол натрийАнальгинЦены в аптеках

Анальгин таблетки 0,5 г блистер, №10 - Львов (112601) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 43 аптеках
Аптека нц
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (5)
11,85 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (9)
10,90
Экономия: -2,25 грн
8,65 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (2)
13,01
Экономия: -4,36 грн
8,65 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (15)
14,30
Экономия: -5,65 грн
8,65 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (9)
10,60
Экономия: -1,95 грн
8,65 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (14)
11,92
Экономия: -3,27 грн
8,65 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (10)
13,00
Экономия: -4,35 грн
8,65 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (15)
14,10
Экономия: -5,45 грн
8,65 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (4)
13,22
Экономия: -4,57 грн
8,65 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (1)
13,74
Экономия: -5,09 грн
8,65 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 149
Всего: упаковка (10)
12,41
Экономия: -3,76 грн
8,65 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Июльская, 10
Всего: упаковка (9)
9,84
Экономия: -1,19 грн
8,65 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бортнянского, 28
Всего: упаковка (7)
12,44
Экономия: -3,79 грн
8,65 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Яблонской Софии, 8
Всего: упаковка (5)
13,74
Экономия: -5,09 грн
8,65 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Круглосуточно
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
Всего: упаковка (25)
11,00
Экономия: -2,35 грн
8,65 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Героев УПА, 73
Всего: упаковка (3)
12,00
Экономия: -3,35 грн
8,65 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Замарстыновская, 55-Г
Всего: упаковка (8)
11,90
Экономия: -3,25 грн
8,65 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 45
Всего: упаковка (10)
13,00
Экономия: -4,35 грн
8,65 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Панаса Мирного, 24
Всего: упаковка (9)
11,90
Экономия: -3,25 грн
8,65 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бабия, 14
Всего: упаковка (20)
11,00
Экономия: -2,35 грн
8,65 грн