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Анальгин таблетки 0,5 г блистер, №10 - Харьков (112601) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (14)
10,60
Экономия: -1,93 грн
8,67 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (4)
11,00
Экономия: -2,33 грн
8,67 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 38
Всего: упаковка (21)
11,90
Экономия: -3,23 грн
8,67 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (13)
10,20
Экономия: -1,53 грн
8,67 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Холодногорская, 2
Всего: упаковка (1)
11,90
Экономия: -3,23 грн
8,67 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Достоевского, 10
Всего: упаковка (5)
13,74
Экономия: -5,07 грн
8,67 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 11
Всего: упаковка (16)
10,20
Экономия: -1,53 грн
8,67 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, просп. Ландау Льва, 12
Всего: упаковка (5)
11,86 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Золочевская, 19
Всего: упаковка (10)
11,00
Экономия: -2,33 грн
8,67 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (17)
10,63
Экономия: -1,96 грн
8,67 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:30
Харьков, въезд Балакирева, 1
Всего: упаковка (10)
10,50 грн
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Пивденное, перек. Украинская / Тасуя Бориса, 52/52
Всего: упаковка (10)
11,90
Экономия: -3,23 грн
8,67 грн
Ощад аптека
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Закрыто Открывается в 07:30
Мерефа, ул. Савченко, 4
Всего: упаковка (1)
10,02
Экономия: -1,35 грн
8,67 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Ольшаны, ул. Центральная, 1-Е
Всего: упаковка (10)
11,90
Экономия: -3,23 грн
8,67 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Змиев, ул. Лиманская, 22
Всего: упаковка (43)
8,46 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Валки, ул. Харьковская, 11
Всего: упаковка (69)
8,47 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Андреевка, ул. Центральная, 4
Всего: упаковка (90)
8,47 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Кегичевка, ул. Мира, 30-А
Всего: упаковка (30)
13,20
Экономия: -4,53 грн
8,67 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Карловка, ул. Великотырновская, 4/8-А
Всего: упаковка (12)
11,50
Экономия: -2,83 грн
8,67 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Карловка, ул. Полтавский Шлях, 46-Г
Всего: упаковка (9)
12,10
Экономия: -3,43 грн
8,67 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Ахтырка, ул. Победы, 11
Всего: упаковка (20)
13,50
Экономия: -4,83 грн
8,67 грн