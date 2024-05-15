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Анальгин таблетки 0,5 г блистер, №10 - Днепр (Днепропетровск) (112601) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (12)
10,91
Экономия: -2,24 грн
8,67 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (12)
9,95
Экономия: -0,65 грн
9,30 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Поля Александра, 10/12
Всего: упаковка (5)
11,86 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Новокрымская, 4
Всего: упаковка (1)
9,59
Экономия: -0,39 грн
9,20 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Шевченко Тараса, 9
Всего: упаковка (4)
9,91
Экономия: -1,09 грн
8,82 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 34-Д
Всего: упаковка (4)
9,90
Экономия: -1,23 грн
8,67 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Комбрига-Петрова, 6
Всего: упаковка (81)
9,41
Экономия: -0,54 грн
8,87 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Березинская, 28
Всего: упаковка (7)
9,60
Экономия: -0,50 грн
9,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 89
Всего: упаковка (3)
9,80
Экономия: -1,13 грн
8,67 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Старый Шлях, 7
Всего: упаковка (19)
11,90
Экономия: -3,23 грн
8,67 грн
В других городах:
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Каменское, просп. Свободы, 46
Всего: упаковка (57)
9,09
Экономия: -0,59 грн
8,50 грн
Аптека твоей родини
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Свободы, 62
Всего: упаковка (36)
8,47 грн
Подорожник
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Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5
Всего: упаковка (6)
10,30
Экономия: -1,63 грн
8,67 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5-А
Всего: упаковка (11)
9,50
Экономия: -0,30 грн
9,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Новомосковск, ул. Сучкова, 19-А
Всего: упаковка (10)
11,54
Экономия: -2,87 грн
8,67 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 139-В
Всего: упаковка (10)
10,04 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Победы, 2-Б
Всего: упаковка (37)
9,84
Экономия: -0,54 грн
9,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Верховцево, ул. Центральная, 63-А
Всего: упаковка (7)
11,90
Экономия: -3,23 грн
8,67 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Звенигородская, 1
Всего: упаковка (14)
10,60
Экономия: -1,93 грн
8,67 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сагайдачного Петра, 7
Всего: упаковка (10)
10,60
Экономия: -1,93 грн
8,67 грн