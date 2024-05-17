Адреналин-Здоровье раствор для инъекций 0,18 % ампула 1 мл коробка, №10 - Одесса (5926) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 3 аптеках
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Одесса, ул. Петрова Генерала, 33
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Всего: раствор для инъекций (9)
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Одесса, ул. Ойстраха Давида, 7-В
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Полимед
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Одесса, ул. Высоцкого, 23
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Всего: раствор для инъекций (5)
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Великодолинское, ул. Центральная, 128
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Кропивницкий, ул. Каденюка Леонида, 14
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Всего: упаковка (1), ампула (7)
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Кропивницкий, ул. Архангельская, 2
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Кропивницкий, ул. Чобану Степана, 13-Г
Не болей
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Никополь, ул. Шевченко Тараса, 188/1
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Черкассы, перек. Вишневецкого Байды / Шевченко, 34/183
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Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
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Всего: раствор для инъекций (8)
Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
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Всего: упаковка (2), ампула (5)
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Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Аптека шар@
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Всего: упаковка (5)
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Аптека низких цен
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Всего: раствор для инъекций (6)
Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 137
Не болей
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Инженерная, 1
Аптека шар@
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Всего: раствор для инъекций (2)
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 92
Свк фарм
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 20:00
Попельня, ул. Героев Майдана, 41
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (2), ампула (8)
Открыто Закроется в 20:30
Слобожанское, ул. Строителей, 16-Б
Авк фарм
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Бердичев, ул. Житомирская, 38
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Киев, бульв. Чоколовский, 1
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Всего: раствор для инъекций (1)
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Киев, ул. Саксаганского, 117