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Адреналин-Здоровье раствор для инъекций 0,18 % ампула 1 мл коробка, №10 - Одесса (5926) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 33
Всего: упаковка (1)
90,17
Экономия: -3,17 грн
87,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Ойстраха Давида, 7-В
Всего: раствор для инъекций (9)
79,97
Экономия: -3,58 грн
76,39 грн
Полимед
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Закрыто Открывается через 34 мин
Одесса, ул. Высоцкого, 23
Всего: упаковка (1)
84,03 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Великодолинское, ул. Центральная, 128
Всего: раствор для инъекций (5)
78,82
Экономия: -2,44 грн
76,38 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Каденюка Леонида, 14
Всего: упаковка (4)
79,57
Экономия: -3,35 грн
76,22 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Архангельская, 2
Всего: упаковка (1), ампула (7)
79,71
Экономия: -3,32 грн
76,39 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Чобану Степана, 13-Г
Всего: раствор для инъекций (2)
77,93
Экономия: -3,00 грн
74,93 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 19:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 188/1
Всего: раствор для инъекций (2)
79,60
Экономия: -2,59 грн
77,01 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, перек. Вишневецкого Байды / Шевченко, 34/183
Всего: раствор для инъекций (9)
80,19
Экономия: -3,80 грн
76,39 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: раствор для инъекций (8)
86,24
Экономия: -3,24 грн
83,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
Всего: раствор для инъекций (8)
81,27
Экономия: -4,90 грн
76,37 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (2), ампула (5)
80,20
Экономия: -3,83 грн
76,37 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (5)
87,15
Экономия: -4,65 грн
82,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 137
Всего: раствор для инъекций (6)
80,72
Экономия: -4,33 грн
76,39 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Инженерная, 1
Всего: упаковка (2)
66,07
Экономия: -4,27 грн
61,80 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 92
Всего: раствор для инъекций (2)
79,94
Экономия: -3,55 грн
76,39 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Попельня, ул. Героев Майдана, 41
Всего: упаковка (2)
84,00
Экономия: -4,20 грн
79,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Слобожанское, ул. Строителей, 16-Б
Всего: упаковка (2), ампула (8)
78,83
Экономия: -3,90 грн
74,93 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется в 22:00
Бердичев, ул. Житомирская, 38
Всего: упаковка (8)
80,50
Экономия: -2,41 грн
78,09 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Чоколовский, 1
Всего: раствор для инъекций (2)
85,56
Экономия: -4,56 грн
81,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: раствор для инъекций (1)
78,45
Экономия: -3,52 грн
74,93 грн