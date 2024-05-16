Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУКАРДИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫНЕГЛИКОЗИДНЫЕ КАРДИОТОНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВААдренергические и допаминергические препаратыЭпинефринАдреналин-ЗдоровьеЦены в аптеках

Адреналин-Здоровье раствор для инъекций 0,18 % ампула 1 мл коробка, №10 - Киев (5926) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: раствор для инъекций (1)
78,45
Экономия: -3,52 грн
74,93 грн
Жолдифарм
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Дегтяревская, 12/7
Всего: упаковка (1)
95,40 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 24
Всего: упаковка (1)
94,86
Экономия: -10,83 грн
84,03 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Чоколовский, 1
Всего: раствор для инъекций (2)
85,56
Экономия: -4,56 грн
81,00 грн
Свк фарм
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 108/1
Всего: упаковка (1)
85,00
Экономия: -4,25 грн
80,75 грн
В других городах:
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Белая Церковь, бульв. Александрийский, 137
Всего: раствор для инъекций (6)
80,72
Экономия: -4,33 грн
76,39 грн
Свк фарм
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Попельня, ул. Героев Майдана, 41
Всего: упаковка (2)
84,00
Экономия: -4,20 грн
79,80 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
Всего: раствор для инъекций (4)
89,68
Экономия: -5,65 грн
84,03 грн
Авк фарм
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Житомир, ул. Леси Украинки, 14
Всего: упаковка (2)
85,00
Экономия: -2,55 грн
82,45 грн
Авк фарм
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Бердичев, ул. Житомирская, 38
Всего: упаковка (8)
80,50
Экономия: -2,41 грн
78,09 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, перек. Вишневецкого Байды / Шевченко, 34/183
Всего: раствор для инъекций (9)
79,11
Экономия: -2,72 грн
76,39 грн
Свк фарм
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Барановка, ул. Первомайская, 3-Б
Всего: упаковка (1)
84,50
Экономия: -2,53 грн
81,97 грн
Авк фарм
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Звягель, ул. Анны Ярославны, 19
Всего: упаковка (1)
80,50
Экономия: -2,41 грн
78,09 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Миргород, ул. Гоголя, 114
Всего: упаковка (1)
79,29
Экономия: -2,91 грн
76,38 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Гадяч, пл. Мира, 13-А
Всего: упаковка (1), ампула (1)
78,46
Экономия: -3,53 грн
74,93 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Чобану Степана, 13-Г
Всего: раствор для инъекций (2)
77,93
Экономия: -3,00 грн
74,93 грн
Свк фарм
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Шепетовка, ул. Защитников Украины, 85
Всего: раствор для инъекций (7)
66,50
Экономия: -1,99 грн
64,51 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Каденюка Леонида, 14
Всего: упаковка (4)
79,57
Экономия: -3,35 грн
76,22 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Архангельская, 2
Всего: упаковка (1), ампула (7)
79,71
Экономия: -3,32 грн
76,39 грн
Авк фарм
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Славута, ул. Защитников Украины, 19-А
Всего: упаковка (2)
80,50
Экономия: -2,41 грн
78,09 грн